إعلان

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:30 ص 30/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعاً ، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مُتابعة تنفيذ هذه المبادرة لا تقتصر على عقد الاجتماعات، بل تمتد لإجراء الزيارات الميدانية، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وضمان تذليل مختلف العقبات لدفع سير العمل، بهدف تحقيق أقصى فائدة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأعرب مدبولي عن سعادته بما يلمسه خلال جولاته بالقرى المستهدفة؛ من رضا المواطنين عن المشروعات الخدمية المنفذة، التي تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وتجسد التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وإعطاء الأولوية للمواطن في جميع خططها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي جامعة الجيزة الجديدة مستشفى تعليمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية
السعودية: أي مساس أو تهديد لأمن المملكة خط أحمر..ولن تتردد في مواجهته وتحييده