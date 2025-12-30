شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحكومة تعتزم طرح المزيد من الشركات في البورصة خلال 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

لتعزيز كفاءة السوق.. الحكومة تدرس تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

تدرس الحكومة حاليًا تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.

بدءً من يناير 2026.. أسعار جديدة لتذاكر المتحف المصري بالقاهرة

كشف الدكتور الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عن موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

إبراهيم عيسى يحذر: نقل عبء الديون إلى البنوك يهدد الاستقرار المالي -(فيديو)

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي أثارت حيرة واسعة بين الخبراء الاقتصاديين، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذا الخفض في ظل أرقام ديون داخلية وخارجية تقدر بتريليونات الجنيهات.

مفتي الجمهورية: القضاء المصري أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من كبار القضاة، من بينهم: المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات المنصورة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، والمستشار محمد شداد، وكيل النادي، والمستشار عبده بلبول، المدير التنفيذي، والمستشار محمود مجدي، رئيس محكمة جنايات وادي النطرون، في إطار دعم وتعزيز سبل التواصل والتكامل بين المؤسستين الدينية والقضائية.

العلاج الآمن حق لكل مريض.. متحدث الصحة يحذر من المصحات العشوائية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المصحات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ولا تلتزم بالاشتراطات الطبية، مشددًا على أن علاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية يُقدم مجانًا بالكامل وبمستوى عالٍ من الجودة.

منحة حكومية تُصرف خلال ساعات لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة والتي تبلغ 1500 جنيهًا.

