أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على ضرورة نشر ثقافة الإنعاش القلبي والرئوي، وقال إنه يجب أن تتحول هذه القضية من إجراء طبي إلى "ثقافة شعبية" يمارسها الجميع.

وأضاف أنه يطالب منذ سنوات بالتركيز على تعليم هذه الثقافة بدلاً من الاكتفاء بالتجمهر حول المريض أو الشخص الذي يتعرض لأزمة قلبية.

وخلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أعلن العميد السابق لمعهد القلب القومي أنه سيعمل على تخصيص حلقة كاملة مع أطباء متخصصين في هذا المجال لتعليم الجمهور الواسع الطريقة الصحيحة لإنعاش القلب.

وأوضح شعبان أن آلية الإنعاش القلبي تعتمد على التدليك المباشر على عضلة القلب بطريقة فنية ومحددة.

وقال: ينبغي على الشخص المُسعِف القيام بعملية ضغط بمعدل 120 ضغطة في الدقيقة الواحدة، مؤكداً أن هذه الطريقة تضمن استعادة حيوية القلب على الفور، مما يوفر الوقت الثمين لحين نقل المصاب إلى المستشفى وتلقي الإنعاش المتقدم.

ولفت إلى أن اللحظات الأولى التي تلي الإصابة بمشكلات القلب هي لحظات حاسمة، وتحديداً "أول 6 دقائق" التي يكون لها تأثير هائل في إمكانية عودة الحياة للشخص المصاب.

وشدد على أن هذه الثقافة المنقذة للحياة ليست مقتصرة على الكوادر الطبية فقط، بل "أي شخص" يستطيع تعلم وتنفيذ الإنعاش القلبي.

