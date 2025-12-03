أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء: يسود غدًا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 3 ديسمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج