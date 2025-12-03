توجيه عاجل من "السياحة" للشركات بشأن موسم الحج 2026.. تفاصيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار تنبيهًا عاجلًا للشركات السياحية والهيئات المتقدمة لتنظيم برامج الحج، وذلك في إطار الاستعدادات التنفيذية لموسم الحج لعام 1447هـ، واستكمالًا لما ورد بالكتب الدورية أرقام 310 و392 و288 لسنة 2025، والخاصة بتنظيم إجراءات حج الهيئات.

وأوضحت الوزارة، أن التأخر من قِبل عدد من الهيئات في إنهاء إجراءات اختيار الشركات المنفذة لبرامج الحج، وكذلك عدم إخطار الشركات السياحية للوزارة أو الغرفة بتفاصيل التعاقدات المبرمة مع الهيئات، بات يمثل عائقًا أمام الالتزام بالجدول الزمني المُعلن من وزارة الحج والعمرة.

وأكدت الوزارة، أن الجدول الزمني الخاص بحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة وسداد قيمة باقات الخدمة (باقات الطوافة) يتطلب سرعة حسم الإجراءات دون أي تأخير، مشيرة إلى أن عملية تحديد مستوى الخدمة المقدمة للحجاج – سواء خمس نجوم أو اقتصادي – ستكون وفق الأماكن المتاحة بالمشاعر المقدسة، وليس وفقًا لما يرد في العقود الموقعة بين الهيئة والشركة.

وشددت الوزارة على أن قيمة باقات الطوافة ستُخصم مباشرة من محفظة الشركة السياحية بناءً على المستوى المتاح وقت الحجز، على أن يظهر الخصم في كشف حساب الشركة، وسيتم تقديم الخدمات لحجاج كل هيئة وفق هذا التحديد الفعلي.

وأكدت على ضرورة التزام الشركات السياحية والهيئات بكل ما ورد في التعليمات، لضمان سير موسم الحج بكفاءة.

