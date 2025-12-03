رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماعات التي تُعقد حاليًا بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاؤل بشأن مسار المباحثات الجارية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن اليوم الأول من زيارة البعثة شهد لقاءً موسعًا بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمسؤولين المعنيين، لافتًا إلى أن البعثة مستمرة في عقد لقاءات وزيارات مع مختلف الجهات الحكومية ضمن برنامج المتابعة الدورية.

وأضاف رئيس الوزراء أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في الإطار السليم، موضحًا أن الأداء الاقتصادي حقق نتائج أفضل مما كان مستهدفًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز الثقة في المسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة باستكمال خطط الإصلاح وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مضيفًا: الأمور تسير بشكل جيد، وبإذن الله سنواصل تحقيق نتائج إيجابية.

