"العمل": 150 فرصة عمل جديدة في شركة "ناتورالي" لتصنيع الأغلفة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 150 فرصة عمل جديدة في شركة "ناتورالي" المتخصصة في تصنيع الأغلفة وذلك بالتعاون مع مديرية عمل الجيزة في إطار تنفيذ توجهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز فرص التشغيل.

وبحسب بيان، أكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير بيئات عمل مستقرة وآمنة.

وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن المطلوبة تشمل التخصصات التالية:

55 عامل إنتاج.



55 عامل تشغيل.



40 فني صيانة.



كما أن المزايا المقدمة أبرزها رواتب تصل إلى 7500 جنيهاً مصرياً، و توفير مواصلات.

كما أوضحت أن المقابلات تبدأ اعتباراً من غدًا الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025 ،حتى اكتمال العدد، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

ودعت الوزارة الشباب الجاد الراغب في التقدم لهذه الفرص إلى التواصل عبر الرقم التالي للاستفسار وتحديد الموعد: 01096499473.

