استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد فيدران لاكيتش وزير الطاقة والتعدين البوسني، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما استعرض منتجات الوزارة بمعرض “EDEX 2025” والتي يتم إنتاجها وفقًا أحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون سابق مثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البوسنية، الأمر الذى يشجع على عقد المزيد من الشراكات وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار مع الجانب البوسني والتصنيع المشترك للعديد من المنتجات العسكرية والمدنية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

وأشاد وزير الطاقة والتعدين البوسني بالإمكانيات والقدرات التي تتميز بها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع.

وأشاد "لاكيتش" بتنظيم "EDEX 2025" الذي يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية، مضيفًا أن المعرض يمثل فرصة هامة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين مختلف المؤسسات والشركات العالمية.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، ووفود رسمية من أكثر من (100) دولة.