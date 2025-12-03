إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول للدوائر الملغاة

كتب : مصراوي

09:08 ص 03/12/2025

انتخابات مجلس النواب

كتب- محمد فتحي:

بدأت قبل قليل، عملية التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط تشديدات من الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

وتأتي إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات التي أثرت على سير العملية الانتخابية بهذه الدوائر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانتظمت عملية التصويت في أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، إذ تستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وبدأ الناخبين في التوافد على اللجان.

وتجرى عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ19 دائرة في 7 محافظات التي يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

