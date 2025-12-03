انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين المقبل، على كافة أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:20) القاهرة الكبرى والوجه البحري (25:22) جنوب البلاد (30:23).

وأشارت الهيئة إلى وجود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية من (9:2) صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونوهت إلى وجود نشاط رياح من الخميس إلى الاثنين، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.