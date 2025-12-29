10 تحذيرات من أدوية مغشوشة وغير مطابقة خلال ديسمبر.. كيف تتعرف عليها؟

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددًا من التحذيرات خلال شهر ديسمبر، بعد رصد تداول عدد من الأصناف الدوائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

وحذرت هيئة الدواء في منشور رقم 94 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "2505156" لدواء "Epifasi 5000 IU ampoule" من إنتاج شركة "EPICO"، مرجعة السبب إلى "صدور عدم مطابقة للمذيب الذي يحمل رقم تشغيلة 250338 المتواجد بالعبوة التي تحمل رقم التشغيلة 2505156 من معامل هيئة الدواء المصرية".

يُستخدم هذا الدواء في حالات العقم لدى النساء لتحفيز عملية الإباضة، كما يُستخدم في بعض حالات نقص الخصوبة لدى الرجال الناتجة عن ضعف إنتاج الهرمونات التناسلية.

كما حذرت في منشور حمل رقم 95 لسنة 2025، بشأن تشغيلة مجهولة المصدر من دوائي "EREC وPREDAPOX"، من إنتاج شركة أدوية، وهي تشغيلة مجهولة المصدر غير مدون عليها أرقام، أو بيانات، أو تواريخ إنتاج وانتهاء.

ويستخدم إريك وبريدابوكس لعلاج القذف المبكر عند الرجال. ونشرت الهيئة طريق التعرف على العبوات مجهولة المصدر.

تحذير من عبوات مجهولة المصدر لدواء "أوترافين"

وفي منشور رقم 96 لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم AJ6K من دواء "أوترافين"؛ طبقا لإفادة الشركة المنتجة بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر.

يعد أوتريفين Otrivin من مضادات الاحتقان التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية بالممرات الأنفية للتخفيف المؤقت من احتقان الأنف المصاحب لبعض الأمراض.

كما حذرت الهيئة في منشورها رقم 97 لسنة 2025، من التشغيلة رقم 372883 من دواء "DUPHASTON 10 MG"، طبقا لإفادة شركة "أبوت" بوجود عبوات مجهولة المصدر.

ويوصف دواء دوفاستون لتثبيت لحمل ولعلاج العديد من مشاكل الدورة الشهرية، مثل عسر الطمث، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو متلازمة ما قبل الدورة، والعديد من المشاكل الأخرى.

وفي منشورها رقم 98 لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "254814 (B)" من دواء "Zurcal powderfor solution for IV injection"، طبقا لإفادة شركة "راميدا" بشأن وجود عبوات مقلدة من هذا الصنف.

ويستخدم الدواء لتقليل إفراز حمض المعدة، ويُعطى عن طريق الحقن الوريدي عندما يتعذر استخدام الأقراص الفموية، لعلاج قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر وارتجاع المريء.

تحذير من أدوية للأطفال

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" لدواء "نازوستوب" الشهير للأطفال، تحمل رقم "0740324"، الذي تنتجه شركة الحكمة. وأرجعت السبب إلى صدور "عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية".

ويستخدم دواء "نازوستوب Nasostop"، للأطفال في علاج احتقان الأنف الناتج عن الحساسية، والتهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والرشح.

كما قررت الهيئة سحب التشغيلة رقم "2504921" من دواء "Selgon 10 mg Rectal Suppositories for children"، الذي تنتجه شركة إيبيكو للأدوية، بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل الهيئة.

ودواء (سيلجون لبوس 10 مجم) يُستخدم للأطفال لتخفيف وتهدئة السعال، خصوصًا السعال الجاف أو المزعج الذي لا يصاحبه بلغم.

كما قررت الهيئة سحب عبوات من مستحضر "MOIVREZNE LOTION 60ML"، بناء على ما ورد من إدارتي التسجيل والتفتيش على مصانع الأدوية بأن المستحضر غير مسجل.

تحذير من دواء مجهول للسرطان

وفي خطاب توعية، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من التشغيلة رقم "PDS8600" من دواء "IMBRUVICA CAPSULE 140 MG" الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبقًا لإفادة الشركة، في الوقت الذي نشرت صورًا للتفرقة بين العبوات الأصلية من نفس التشغيلة والعبوات المغشوشة.

وقالت الهيئة إنه تظهر على العبوات المقلدة عبارة "Tutnhoutseweg" مكتوبة بشكل خاطئ وليس "Turnhoutseweg" كما هي مدونة على العبوة الأصلية.

و"إمبروفيكا" هو دواء يستخدم لعلاج البالغين المصابين بأنواع معينة من السرطان مثل: سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الدم المزمن.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من تشغيلتين من دواء "Eltroxin"، الذي تنتجه شركة "أسبين"، وهما: "Eltroxin 100 mcg: 23A003"، و"Eltroxin 50 mcg: 24C001"، لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبًقا لإفادة شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر.

يستخدم الدواء لعلاج قصور الغدة الدرقية.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)