الزراعة و"التنظيم والإدارة" يعلنان عن مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، وذلك بهدف دعم المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية الثروة الحيوانية كأحد ركائز الأمن الغذائي القومي، فضلا عن تحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين بمختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار "فاروق"إلى أن المهام المسندة للأطباء البيطريين الجدد والمقرر الاستعانة بهم، ستشمل العديد من الخدمات البيطرية، ومن بينها: تقديم الدعم الفني للمربين في القرى والنجوع لتحسين السلالات، فضلا عن تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق والمجازر، إضافة الى تفعيل الخطة الشاملة لمواجهة ظاهرة "كلاب الشوارع" والتعامل معها وفقاً للمعايير العلمية المتبعة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الكوادر المؤهلة والمتخصصة، ولا سيما من الكفاءات الشابة، لافتا إلى أن تلك الخطوة ستسهم كفاءة الأداء داخل الوحدات البيطرية المختلفة، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض، فضلًا عن دعم مجالات التخصص الدقيق، ومنها طب ورعاية الخيول، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

ومن جانبه، أكد حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الاتفاق على تنفيذ المسابقتين للاستعانة بأطباء بيطريين جدد، يعكس نهج التنسيق المؤسسي بين الجهاز والوزارات المعنية، بما يضمن التخطيط المسبق لتدبير الاحتياجات من الموارد البشرية، وفق أسس علمية وتنظيمية واضحة.

وأشار إلى أن الجهاز يحرص على مواءمة إجراءات التعاقد والتعيين مع متطلبات العمل الفعلية، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر المتاحة، ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة والضوابط المعتمدة.

واتفق الجانبان، على تنفيذ المسابقة لشغل وظائف أطباء بيطريين بنظام الاستعانة، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات الفعلية ودعم الخدمات البيطرية بمختلف القطاعات.

وتتضمن المسابقة الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين للعمل بمختلف محافظات الجمهورية، ويشترط للتقدم ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب البيطري، وبحد أدنى تقدير عام "جيد" .

ومن المقرر أن تنشر بوابة الوظائف الحكومية المسابقة على موقعها الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتضمن الإعلان التفاصيل الخاصة بشروط التقديم ومواعيده، وذلك في إطار التنظيم والتنسيق المعتاد بين الجهات المختصة.

