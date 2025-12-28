إعلان

بالدوائر الـ19 الملغاة.. انطلاق التصويت في جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب 2025


كتب- محمد فتحي:

08:58 ص 28/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت قبل قليل، انتخابات مجلس النواب 2025 في اليوم الثاني من التصويت للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى.

وفتحت لجان الاقتراع في الـ19 دائرة أبواب التصويت لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، بعد الانتهاء من فرز أرقام الحصر العددي لهذه الدوائر.

