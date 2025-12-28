كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لميس الحديدي: 64% من الميزانية تذهب لخدمة الدين.. كيف سيتم الخفض التاريخي؟

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن خدمة الدين تلتهم حالياً 64% من استخدامات الموازنة، موضحة أن مؤشر الدين هام لصحة أي اقتصاد، ومازال الدين في مصر يلتهم معظم الموازنة.

تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بشأن طقس الساعات القادمة على معظم الأنحاء.

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين المقبلة

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين المقبلة.

السيد البدوي: أهل الصعيد أقوياء في الحق يعرفون قيمة الكلمة واستقامة المواقف

أكد السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، في بيان رسمي أن انتخابات رئاسة الحزب المقبلة هي انتخابات داخلية بين أبناء البيت الوفدي، مشددًا على أن هدف جميع أعضاء الحزب هو إعادة الوفد إلى مكانته التاريخية كحجر الزاوية في الحياة السياسية والحزبية في مصر.

التمريض تعلن مضاعفة المعاش.. وتيسير الصرف عبر الفيزا

زفّت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بشرى سارة لأعضاء هيئة التمريض، بإقرار مضاعفة قيمة معاش التمريض، في خطوة تعكس تقدير النقابة العامة للتمريض للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به التمريض داخل مختلف المنشآت الصحية.

لماذا يتحدث محمود سعد عن الفن والدين معا؟

رد الإعلامي محمود سعد على تساؤل طرحه أحد متابعيه، حول كيف يمكنه الجمع بين الحديث عن الفن والحديث عن الدين في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الأمر لا يحمل أي تناقض كما يراه البعض.