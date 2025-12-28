كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الفترة من 2011 إلى 2025 شهدت دائمًا أسبابًا خارجية حالت دون التغيير الجذري، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، بدءًا من الثورة والإخوان ثم جائحة كوفيد بالأزمة العالمية وغزة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن كل عام كان يُؤجل فيه الحلم بالتغيير بحجة الظروف، مضيفًا أن 2026 يبدو عامًا بدون ضغوط جيوسياسية قوية، مما يمنح فرصة حقيقية للإصلاح.

وأوضح أديب أن الحديث عن تغيير وزاري في يناير يرتبط بتغيير السياسات لا الأشخاص فقط، مشيرًا إلى أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي بنفس السياسات سيؤدي إلى نفس النتائج.

وتابع أديب أن السياسات السابقة كانت طوارئ بسبب الظروف، مؤكداً أن 2026 فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية مثل بيع الأصول وتعديل القواعد الضريبية وإطلاق الإنتاج والصناعة والزراعة.

وأكد أديب أن هاجس الديون وفوائدها يقلق المصريين والحكومة والرئيس، مشددًا على ضرورة خطة طبيعية غير طارئة للتعامل معه دون ضغوط خارجية.

وأشار أديب إلى أن الفرصة موجودة الآن للتغيير الحقيقي، معربًا عن أمله في أن تكون 2026 بداية مسار جديد يعالج المشكلات المتراكمة دون تأجيل.

