أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عام 2025 شهد طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 9 ملايين طن، مشيرًا إلى فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا وتصدير 405 سلع زراعية إلى 167 دولة حول العالم.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% في بيض المائدة والألبان الطازجة، مضيفًا أن أسعار البيض انخفضت نتيجة هذا الاكتفاء.

وأوضح فاروق أن اللحوم البيضاء حققت اكتفاءً بنسبة 97% بإنتاج يتجاوز 2.4 مليون طن، مشيرًا إلى نسبة 93.5% في الأسماك، مؤكدًا أن هذه الأرقام تساهم في تخفيف الضغط على الأمن الغذائي.

وتابع فاروق أن مصر وزعت أكثر من 1.8 مليون طن أسمدة مدعومة، مؤكدًا التغلب على أزمة الأسمدة السابقة بتوزيع 350 ألف طن مخزنة، وأن أسعار الدواجن حاليًا تغطي التكلفة فقط دون ربح كبير.

وأكد فاروق، أن الرقعة الزراعية زادت باستصلاح 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة و450 ألف فدان في جنوب الوادي وأكثر من 500 ألف في سيناء، مشدداً على أن المساحة المنزرعة بالقمح تجاوزت 3.5 مليون فدان للوصول إلى 5-5.5 مليون طن توريد.

وأشار فاروق إلى أن مركز البحوث الزراعية حصل على المركز الثاني عالميًا في تصنيف "سيماجو" 2025، مع إصدار 17 صنفًا جديدًا من البذور و23 من الخضر وتسجيل 1450 بحثاً دوليًا.

