تكريم "محمد حساني" خلال احتفالية الصحة لـ"يوم الوفاء"

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكريم عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ذلك خلال احتفالية "يوم الوفاء" التي نظمتها الوزارة بحضور قياداتها وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية، وتكريم مختلف مكونات الفريق الطبي بمختلف تخصصاته.

شمل التكريم الدكتور محمد عبد الوهاب، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية والمشرف على قطاع مكتب الوزير، إلى جانب الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، لدوره في متابعة وتنفيذ المبادرات الصحية القومية ومشروعات الصحة العامة.

كما جرى تكريم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، إلى جانب المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وشمل التكريم أيضًا الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وكذلك الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة.

كما تم تكريم الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى جانب عدد من مديري مديريات الشؤون الصحية، هم الدكتور إسماعيل أحمد أمين مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، والدكتور تامر عاطف مدكور مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، والدكتور إسلام عبد الله عزيم مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، تقديرًا لجهودهم في إدارة المنظومة الصحية بالمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.