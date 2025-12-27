كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف الحماية القانونية لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال إصدار والانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، والذي مثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ومتلقّيها، وضمان بيئة عمل آمنة داخل جميع المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الوفاء"، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بحضور عدد من قيادات الوزارة وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية، وتكريم جميع مكونات الفريق الطبي بمختلف تخصصاته.

وأوضح الوزير، أن القانون أسفر عن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها، إلى جانب تأسيس صندوق تأمين ضد مخاطر المهن الطبية، بما يوفر مظلة قانونية وتنظيمية متكاملة تحمي الأطباء وأطقم التمريض وجميع مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم المهني.

وقال: "الأهم من كل ده هو حماية مقدمي الخدمات الطبية في كل المستشفيات والجهات المقدمة للخدمة من أي اعتداء أو من أي يعني تطاول أو تهور من أي شخص أيًا كان من كان في هذا الموضوع، ويؤدي إلى مسؤولية ومحاسبة يعني قاسية جدًا لكل من يتعدى، ودي حماية للأطقم الطبية من هذا الموضوع".

وفي سياق آخر، أشار الوزير، إلى أن احتفالية التكريم الحالية تشمل نحو 323 شخصية من قيادات وكوادر وزارة الصحة والقطاع الصحي، موضحًا أن اختيار المكرمين جاء وفق معايير التميز والاجتهاد خلال عام 2025، دون أن يعني ذلك التقليل من جهد باقي العاملين في المنظومة.

وأكد أن جميع العاملين في القطاع الصحي بذلوا جهدًا كبيرًا خلال العام، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليحدث لولا العمل الجماعي والاجتهاد المتواصل، وهو ما انعكس في تقديم ملايين الخدمات الطبية وعلاج ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.

وشدد على أن الدولة مستمرة في دعم وحماية الأطقم الطبية قانونيًا ومهنيًا، تقديرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان استدامة تطوير المنظومة الصحية في مصر.

