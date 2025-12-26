خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

كتب- عمرو صالح:

أكد خبير التغذية الشيف فهد الشعيبي، أن الأكل الصحي يُعد من أهم العوامل التي تساعد على بناء جسم سليم والحفاظ على الصحة العامة، موضحًا أن الاعتماد على نظام غذائي متوازن ينعكس بشكل مباشر على مستوى النشاط والتركيز خلال اليوم.

وأشار فهد الشعيبي، في تصريحات تليفزيونية إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية يساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض.

وأوضح فهد الشعيبي، أن الاستمرار في تناول الوجبات غير الصحية يؤدي إلى الشعور بالخمول وزيادة الوزن، بينما يساعد الأكل الصحي على تحسين عملية الهضم وتنظيم الطاقة داخل الجسم، خاصة لدى الأطفال والمراهقين في مراحل النمو.

كما شدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.

واختتم خبير التغذية فهد الشعيبي حديثه بالتأكيد على أن الأكل الصحي ليس مجرد نظام مؤقت، بل هو أسلوب حياة يجب الالتزام به يوميًا، لما له من تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل.