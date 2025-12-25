ضياء رشوان: إسرائيل تسعى لتعطيل اتفاق غزة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بوضوح على الخطوط الحمراء في الملف الفلسطيني، والتي تتمثل في عدم إجبار سكان غزة على المغادرة ورفض ضم الضفة الغربية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" عبر "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل قد تلجأ إلى "حجة سلاح حماس" لتعطيل العملية السياسية برمتها في القطاع، موضحًا أنها لا تريد للسلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة.

وتابع أن غياب الممثل الإسرائيلي عن اجتماع ميامي الذي بحث تطورات غزة يثير تساؤلات حول جدية انخراط إسرائيل في المسار السياسي الحالي.

وأكد أن الضغط الأساسي لإلزام إسرائيل بالاتفاق يجب أن يأتي من الولايات المتحدة، لا سيما وأن الرئيس ترامب حريص على خطة السلام الوحيدة التي تحمل اسمه.

ورجح رشوان أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحويل انتباه ترامب نحو ملف إيران، في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية بعيدًا عن غزة والضغط المصاحب لها.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الدور المحوري للدول العربية الثمانية الداعمة للخطة، معتبرًا أن تعاون حماس والسلطة الفلسطينية يبقى ضروريًا لنجاح أي ترتيب إداري مستقبلي في القطاع.

