إعلان

ضياء رشوان: إسرائيل تسعى لتعطيل اتفاق غزة

كتب : حسن مرسي

11:41 م 25/12/2025

الدكتور ضياء رشوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بوضوح على الخطوط الحمراء في الملف الفلسطيني، والتي تتمثل في عدم إجبار سكان غزة على المغادرة ورفض ضم الضفة الغربية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" عبر "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل قد تلجأ إلى "حجة سلاح حماس" لتعطيل العملية السياسية برمتها في القطاع، موضحًا أنها لا تريد للسلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة.

وتابع أن غياب الممثل الإسرائيلي عن اجتماع ميامي الذي بحث تطورات غزة يثير تساؤلات حول جدية انخراط إسرائيل في المسار السياسي الحالي.

وأكد أن الضغط الأساسي لإلزام إسرائيل بالاتفاق يجب أن يأتي من الولايات المتحدة، لا سيما وأن الرئيس ترامب حريص على خطة السلام الوحيدة التي تحمل اسمه.

ورجح رشوان أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحويل انتباه ترامب نحو ملف إيران، في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية بعيدًا عن غزة والضغط المصاحب لها.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الدور المحوري للدول العربية الثمانية الداعمة للخطة، معتبرًا أن تعاون حماس والسلطة الفلسطينية يبقى ضروريًا لنجاح أي ترتيب إداري مستقبلي في القطاع.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للاستعلامات ترامب إسرائيل نتنياهو إيران ضياء رشوان اتفاق غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد