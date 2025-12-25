"أدباء مصر" يصدر كتاب "قراءات ودراسات في الأدب السيناوي"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "الخصوصية الثقافية والإبداعية.. قراءات ودراسات في الأدب السيناوي"، لمجموعة باحثين، ضمن إصدارات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر لعام 2025، دورة الأديب الكبير الراحل محمد جبريل، المقرر أن تنطلق فعالياته مساء الجمعة بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

يهدف الكتاب لاستكشاف الملامح الفريدة للأدب في شبه جزيرة سيناء، من خلال مجموعة من الدراسات التي أعدها مجموعة من الباحثين والنقاد.

وينقسم الكتاب إلى 4 محاور رئيسية تغطي كافة الأجناس الأدبية (الشعر الفصيح، شعر العامية، الشعر البدوي، والسرد)، ويعد مرجعًا مهما للباحثين والمهتمين بالأدب السيناوي، حيث يكشف عن الثراء الثقافي والتنوع البيئي الذي تتمتع به سيناء، وكيف شكلت الطبيعة الصحراوية والساحلية، إلى جانب الظروف التاريخية والسياسية، وجدان المبدع السيناوي.

ويستهل الكتاب بدراسة بعنوان "الخصوصية الثقافية في الشعر المصري المعاصر"، يتناول خلالها الدكتور حازم ماهر، النتاج الشعري لشعراء العريش كنموذج، راصدا مواطن التداخل النصي واستدعاء الموروث الثقافي والديني، وتوظيف البيئة السيناوية في القصيدة الفصحى.

كما يشمل قراءة لأمل سالم بعنوان "شعر العامية في سيناء"، حول جدلية المشابهة والاختلاف، وتجليات الهوية، وعلاقة المركز بالهامش، وسرديات المقاومة وتفاصيل الحياة اليومية في القصيدة العامية السيناوية.

ويقدم مسعد بدر دراسة بعنوان "الشعر البدوي في سيناء"، يلقي خلالها الضوء على فنون "الرزيع" و"القصيد"، والتطور الذي طرأ على القصيدة البدوية من الالتزام بالبحور التقليدية (المسحوب) إلى التجديد في الصورة والمضمون، من خلال تحليل سبعة دواوين لشعراء البادية.

ويختتم الكتاب بدراسة لبهاء الصالحي بعنوان "السردية السيناوية بين الواقع والمأمول"، متناولا كيف عبرت الرواية والقصة القصيرة عن تحولات المجتمع السيناوي، وعلاقة الإنسان بالمكان، وتوثيق بطولات المقاومة وتحديات الهوية.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، ويحتفي بعدد من الرموز الإبداعية في مصر، إلى جانب تكريم خاص لمبدعي شمال سيناء.

وينفذ المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد، وصدر الكتاب ضمن مطبوعات المؤتمر من خلال الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، متابعة وتنفيذ وإخراج فني عبد العليم عبد الفتاح، وتصميم الغلاف سمر أرز.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهتم بمتابعة وتحليل المشهد الأدبي في مختلف المحافظات، من خلال حوارات فكرية ونقدية يشارك فيها نخبة من الأدباء والباحثين.

