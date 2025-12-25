إعلان

ضياء رشوان: "ويتكوف" أبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة في يناير

كتب : حسن مرسي

10:05 م 25/12/2025

الدكتور ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس ترامب حريص للغاية على الخطة التي تحمل اسمه كونها الوحيدة التي طرحها طوال عام حكمه، مضيفًا أن الضغط الوحيد القادر على ردع إسرائيل سيأتي من الولايات المتحدة فقط.

وقال "رشوان"، في حواره ببرنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "ويتكوف" أبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة في يناير، مشيرًا ترامب أدرج بندًا واضحًا يمنع إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة مع ضمان حق العودة لمن يغادر طوعًا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات السفير الأمريكي في القدس بوصف المستوطنين بالإرهابيين، رغم انحيازه الشديد لإسرائيل، تعكس إشارة واضحة من البيت الأبيض.

وأكد أن الدول الثماني العربية والإسلامية لعبت دورًا رئيسيًا في صياغة الخطة وتعديل موقف ترامب 180 درجة من التهجير إلى حظره، مشددًا على أن حماس لم تخترق الخطة حتى الآن بل حريصة عليها.

وأشار إلى أن التعاون بين حماس والسلطة الفلسطينية ضروري حتى لو في الكواليس لتسهيل عمل اللجنة الإدارية المستقلة في حكم غزة، معربًا عن أمله في استمرار المباحثات الفلسطينية بمسؤولية أكبر لتجنب عرقلة الشعب الفلسطيني.

الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إسرائيل الولايات المتحدة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

