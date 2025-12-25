إعلان

وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا.. وهناك نزلاء يرفضون مغادرة مراكز التأهيل رغم انتهاء عقوبتهم

كتب : نشأت علي

07:07 م 25/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم هدم 41 سجنًا، وإقامة مراكز للتأهيل والإصلاح، في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وأشار الوزير، إلى أن سفراء بعض دول العالم، زاروا مراكز التأهيل والإصلاح، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على تنفيذ استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن سفراء عدد من الدول أشادوا بمراكز التأهيل والإصلاح، لما توفره من خدمات غير مسبوقة للنزلاء من رعاية صحية وغيرها.

وأضاف وزير الخارجية: هناك نزلاء انتهت مدة عقابهم بناء على الأحكام القضائية، ويرفضون مغادرة مراكز التأهيل بسبب الرعاية الصحية.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية أو إرضاء أي طرف خارجي.

وأضاف: مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي هدم 41 سجن نزلاء يرفضون مغادرة مراكز التأهيل وزير الهجرة تطوير المنظومة العقابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد