قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم هدم 41 سجنًا، وإقامة مراكز للتأهيل والإصلاح، في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وأشار الوزير، إلى أن سفراء بعض دول العالم، زاروا مراكز التأهيل والإصلاح، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على تنفيذ استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن سفراء عدد من الدول أشادوا بمراكز التأهيل والإصلاح، لما توفره من خدمات غير مسبوقة للنزلاء من رعاية صحية وغيرها.

وأضاف وزير الخارجية: هناك نزلاء انتهت مدة عقابهم بناء على الأحكام القضائية، ويرفضون مغادرة مراكز التأهيل بسبب الرعاية الصحية.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية أو إرضاء أي طرف خارجي.

وأضاف: مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

