شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية بشأن نهر النيل والسد الإثيوبي، ورد مجلس الوزراء على شائعة بيع مصنع الغزل والنسيج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يتابع موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة بمبادرة "حياة كريمة"

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

للتفاصيل.. اضغط هنا.

رسميًا.. بدء تشغيل السيارة كيوت بديل التوك توك في القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2025 (تفاصيل بدرجات الحرارة)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 29 ديسمبر 2025.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

مقابر الخالدين.. 9 صور من مدفن أمير الشعراء أحمد شوقي بعد نقل رفاته

نشرت محافظة القاهرة، الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد بك شوقي بعد إعادة دفن رفاته في "مقابر تحيا مصر للخالدين" بمنطقة عين الصيرة والتي أقامتها الدولة خصيصًا لنقل رفات الشخصيات التاريخية التي أثرت في حياة الوطن، بمكان يليق بما قدموه لبلدهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

"يستهدفون إهانة العقل".. الوطنية للإعلام تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين

أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على استمرار سياسة الهيئة بشأن حظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع إذاعات وقنوات الهيئة، وكذلك موقع الهيئة ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

وزير الخارجية: مصر رسمت حزمة خطوط حمراء في سياستها الخارجية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر رسمت حزمة من الخطوط الحمراء إزاء بعض الملفات الشائكة في علاقتها الخارجية مثل رفض التهجير ورفض تقسيم غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.

للتفاصيل.. اضغط هنا.