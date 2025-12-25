كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة بشأن تغليظ العقوبات لبعض المخالفات المرورية على السيارات الملاكي.

وأوضح "قريطم"، في تصريحات لمصراوي، أن السيارات الملاكي تخضع لأحكام قانون المرور مثلها مثل باقي مركبات النقل السريع، مؤكدًا أن العقوبات المقررة في القانون تُطبق عليها حال ارتكاب المخالفات.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير يتعلق بتنظيم سير سيارات النقل، وليس السيارات الملاكي.

وبين أن السيارات الملاكي مستثناة من الالتزام بالحارات المخصصة، والتي تُطبق على مركبات النقل.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بعض المخالفات، مثل السير بمركبة دون فرامل صالحة، تُطبق عليها العقوبات على جميع أنواع السيارات دون استثناء، بما في ذلك السيارات الملاكي، حفاظًا على سلامة الطرق والمواطنين.

كانت وافقت الحكومة، على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل عدد من مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية الخطرة، وتعزيز أدوات الردع للحد من حوادث الطرق ووسائل النقل المختلفة.

ويأتي مشروع التعديل في ضوء الأحكام الحالية لقانون المرور، والتي تنص في المادة 71 مكرر على التزام قائدي مركبات النقل بأنواعها، سواء سيارات النقل أو النقل المشترك أو النقل الخفيف، إلى جانب مركبات النقل العام للركاب مثل الأتوبيسات والتروللي باص، وكذلك سيارات الميكروباص المخصصة لنقل الركاب مقابل أجر، بالسير في أقصى يمين الطريق.

كما تُلزم المادة نفسها قائدي مركبات السياحة والرحلات بالالتزام بالسرعات المقررة وحارات السير المحددة، حيث يواجه المخالفون لهذه القواعد غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 200 وألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. بدء تشغيل السيارة كيوت بديل التوك توك في القاهرة

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2025 (تفاصيل بدرجات الحرارة)