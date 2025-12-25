رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وقدم المهندس خالد صديق، في مستهل الاجتماع، عرضًا حول أعمال تطوير المشروعات الجارية في عدد من المناطق، منها إعادة إحياء وكالة الحصر والملا بمنطقة مسجد الحاكم، لافتًا إلى جهود إعادة إحياء الواجهات الخارجية لمسجد الحاكم بأمر الله، مستعرضًا المباني المطروحة للاستثمار بمنطقة درب اللبانة.

وتناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، الخميس، تطورات تنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية،

موضحًا تفاصيل مشروع مجمع الصناعات الحرفية، حيث يتضمن المشروع إنشاء 15 عمارة سكنية تضم 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 عمارات مخصصة للنساء المعيلات، و798 ورشة حرفية، إلى جانب مدرسة للحرف اليدوية، كما يشمل المشروع 5 أسواق جُملة، فضلاً عن منطقة مطاعم وجراج متعدد الطوابق قرب سور القاهرة الشمالي، وتمتد مساحة منطقة المطاعم إلى 1400 متر مربع للتراسات و2000 متر مربع لكل دور مخصص للمطاعم، بينما تبلغ مساحة كل دور متكرر في الجراج حوالي 6500 متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1000 سيارة.

وفي سياق متصل، أشار المهندس خالد صديق إلى موقف تطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وتطوير بوابات دخول وخروج ساحة مسجد الحسين، وتطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأراضي والمباني غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتصور المشروعات التنموية والاستثمارية المخطط تنفيذها في تلك المناطق.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية تطورات مبيعات مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، ومشروع "الفسطاط فيو"، موضحًا أن إجمالي الوحدات التي تم بيعها وصل إلى 5223 وحدة.

واستعرض "صديق" خطة التسويق والجدول الزمني للتسليم للمشروعين، متناولًا بالتفصيل الخطوات التي تم اتخاذها للتعاقد مع شركات تشغيل عدادات الكهرباء والمياه ضمن مشروع "دارة" في المحافظات المختلفة، كما تم تقديم استعراض شامل حول الموقف الحالي لمشروع "الفسطاط فيو".

كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف إدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط، حيث تناول الإجراءات التي قام بها الصندوق في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه تم في 9 مايو 2025 دعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، وتقدمت عدد من الشركات إلى سابقة التأهيل بعد إجراء زيارات ميدانية للحدائق، وتم تشكيل لجنة لتحديد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المشروع، وتم تأهيل 5 شركات وتحالفات من الشركات والتحالفات المُتقدمة، تقدم من بينها 4 شركات لشراء كراسة الشروط، وتم تشكيل لجنة لتلقي استفسارات الشركات والتحالفات المُتقدمة والرد عليها.

كما عرض المهندس خالد صديق موقف تنظيم فعاليات ثقافية بحدائق تلال الفسطاط، موضحاً أنه تم في يوم 14 نوفمبر 2025 انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وفي ضوء نجاح المهرجان سيتم تنظيم حفل غنائي يوم 2 يناير 2026 بالحديقة، ومن المقترح أن يتم انطلاق مهرجان الربيع بالفسطاط عقب شهر رمضان المقبل، كما تقدمت عدة شركات لاستغلال عدة مناطق بالحدائق خلال شهر رمضان، ويتم دراسة إقامة خيمة رمضانية بالمنطقة الثقافية خلال الشهر الفضيل.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق ووزارة الثقافة لتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة بالحديقة وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى موقف تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 " مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 99%، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بإجمالي 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و38 محلا تجاريا، على مساحة إجمالية 7.1 فدان، كما تناول موقف تسليم العقود وتسكين الأهالي بالمشروع، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تجري قرعة إلكترونية لتوزيع الوحدات على الأهالي المُزمع تسليمهم وحدات بالمشروع، وفق معايير محددة. كما تطرق إلى استعراض المُخطط المُقترح لتطوير منطقة "روضة السيدة 3"، على مساحة 5.4 فدان، والتي ستشهد تنفيذ 6 عمارات سكنية، بإجمالي 438 وحدة سكنية، حيث تم تشكيل لجنة لحصر شاغلي المنطقة؛ على أن يتم تعويض شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بوحدات بديلة بمشروع مُجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات.

كما تطرق المهندس خالد صديق إلى موقف الفرص الاستثمارية الراهنة، مُوضحاً أنه تم إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية التي يمكن التعامل عليها، وتشمل 170 فرصة حتى تاريخه، في 17 محافظة، تحت ولاية 14 جهة.

كما تناول المحاور التي يتم العمل عليها لإدارة حافظة الفرص الاستثمارية، وتتضمن: مشروعات استثمارية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات تم وجار إنهاء الاتفاق على تشغيلها، ومشروعات استثمارية جار التفاوض عليها عن طريق الشراكة مع المُحافظات والقطاع الخاص، وأراضٍ تحت ولاية الصندوق تم الإعلان عنها بالجهات ذات الصلة، وأراضٍ تم تكليف الصندوق بها وتم إعداد دراسات الجدوى لها، وتناول على نحو تفصيلي الإجراءات المُتخذة في كل محور من تلك المحاور.

وتناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، خطة عمل صندوق التنمية الحضرية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه نظراً لتواجد الصندوق بالمحافظات وتوافر قاعدة بيانات لديه للعديد من المستثمرين والمطورين العقاريين، فقد تقدمت العديد من الطلبات للصندوق للشراكة لتطوير عدد من الأراضي ولاية المحافظات، واستعرض مقترحات الصندوق لشراكات مع المطورين العقاريين على عدة أراض، كما يتم توجيه عوائد الأرباح لتنمية متكاملة للمناطق المتدهورة داخل المحافظة لعدم الضغط على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تعد أولى المحافظات التي عمل عليها الصندوق حيث أنها أول محافظة تم اعلانها كمحافظة خالية من المناطق العشوائية، مستعرضاً الجهود التي تم تنفيذها بالمحافظة لتنفيذ سياسة التطوير التكاملي، وخاصة جهود تطوير مناطق أرض الفردوس والجميل، وأرض الشركات، وأرض طرح البحر، ومنطقة مساكن السيد متولي.

وتطرق "صديق"، إلى موقف تطوير العديد من المناطق غير الآمنة بعدة محافظات أخرى، مثل سوق الجملة بمدينة طنطا، وقطعة أرض بغرب دمياط الجديدة، والمنطقة المحيطة بمنطقة المجازر والمدابغ بحي الخليفة، ومقترح تطوير الحي العاشر بمدينة نصر، وتطرق أيضا لموقف مقترح خطة تشجير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، في عدة قطاعات، ومنها مقترح تشجير قطاع من الطريق الدائري كمرحلة أولى كجزء من خطة التطوير والتنمية المتكاملة.