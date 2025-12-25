إعلان

وزير الخارجية: لا نرفض السدود ولكن ضد سياسة فرض الأمر الواقع

كتب : نشأت علي

01:18 م 25/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، على أهمية الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل شئونها الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.

وقال وزير الخارجية، إن وثيقة التوازن الاستراتيجي التي أصدرتها الوزارة نتاج لجهد أكاديمي وعلمي ممنهج لمبدأ صكه الرئيس ويطبق في كافة دوائر السياسية الخارجية.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر لا ترفض السدود بدول حوض النيل لكنها تقف ضد الإجراءات الأحادية وعدم الإخطار المسبق.

وتابع: "نرفض الأكاذيب التي تتردد والتي تقول أن مصر تقف ضد التنمية ومصر ضد إقامة السدود، وهذا غير صحيح فنحن لم نرفض أي مشروعات سدود ولكننا نقف ضد مبدأ فرض الأمر الواقع".

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سياسة فرض الأمر الواقع

