أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على استمرار سياسة الهيئة بشأن حظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع إذاعات وقنوات الهيئة، وكذلك موقع الهيئة ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

وبحسب بيان الهيئة دعا المسلماني إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والأكاديميين والمثقفين.

كما وجه بضرورة الابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.

واختتم المسلماني: "إن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق".

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. بدء تشغيل السيارة كيوت بديل التوك توك في القاهرة

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2025 (تفاصيل بدرجات الحرارة)