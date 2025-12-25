إعلان

"يستهدفون إهانة العقل".. الوطنية للإعلام تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين

كتب- عمرو صالح:

12:03 م 25/12/2025

الكاتب أحمد المسلماني

أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على استمرار سياسة الهيئة بشأن حظر استضافة العرافين والمنجمين في جميع إذاعات وقنوات الهيئة، وكذلك موقع الهيئة ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

وبحسب بيان الهيئة دعا المسلماني إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والأكاديميين والمثقفين.

كما وجه بضرورة الابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.

واختتم المسلماني: "إن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق".

أحمد المسلماني الوطنية للإعلام حظر استضافة العرافين والمنجمين

