بدء اجتماع حقوق الإنسان بالشيوخ بحضور وزير الخارجية

كتب : نشأت علي

10:50 ص 25/12/2025

مجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي.

يشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة الدولة المصرية ونهجها في تطوير ملف حقوق الإنسان، ورؤية العالم لجهود مصر في دعم حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسات هذا الأسبوع، على مشروعي تعديل قانوني الكهرباء، ونقابة المهن الرياضية.

