استقبل اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، اليوم الأربعاء، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2024، وذلك في إطار الرؤية الوطنية للدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة السمكية.

وقال المدير التنفيذي للجهاز، إن مذكرة التفاهم تضع خارطة طريق شاملة للتعاون الأكاديمي والعملي، ترتكز على عدة نقاط جوهرية منها:

· دعم المبتكرين عن طريق فتح القنوات أمام الطلاب المتميزين وأصحاب المواهب العلمية لعرض ابتكاراتهم.

· بحث إمكانية تحويلها إلى مشاريع واقعية تخدم القطاع.

· التأهيل لسوق العمل عن طريق توفير فرص تدريبية مكثفة للطلاب داخل معامل الجهاز ومواقعه الميدانية.

· تصميم برامج تدريبية مشتركة لصقل مهاراتهم المهنية.

· البحث العلمي التطبيقي من خلال تفعيل التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة تعالج التحديات الواقعية وتساهم في التطوير العملي للصناعة السمكية.

واستعرض الدكتور محمد حمزة خلال اللقاء، أبرز مشروعات الكلية وفي مقدمتها مشروع استزراع خيار البحر المنفذ بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وهو ما يعكس التوجه نحو الاستزراع النوعي ذو القيمة الاقتصادية العالية.

وأكد اللواء الحسيني فرحات، من جانبه، على تقديم الدعم الكامل للكلية عبر إتاحة إمكانيات المعامل المركزية للجهاز لخدمة الباحثين، دعم مفرخات الكلية بـ الزريعة المطلوبة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتعليمية إلى جانب تبني الدراسات القابلة للتطبيق التي تخدم استراتيجية النهوض بالثروة السمكية في مصر.

وكلف فرحات بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم متخصصين من الجانبين، تعقد اجتماعاتها بصفة شهرية لوضع الخطط التنفيذية ومتابعة مؤشرات الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.

وقام اللواء الحسين فرحات بتقديم درع الجهاز للدكتور محمد حمزة، في ختام اللقاء تقديرا لجهود الكلية ودورها الأكاديمي في دعم هذا القطاع الحيوي، ولأن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إعداد جيل جديد من الخريجين المسلحين بالخبرة الميدانية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الطموحة لتنمية مواردها المائية وريادتها في إنتاج الثروة السمكية.

