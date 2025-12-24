كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حملات المرور الميداني على المناطق المعرضة للاصابة بالنمل الأبيض، بكافة محافظات الجمهورية، مع تقديم دعم عاجل للأسر غير القادرة للعلاج والمكافحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور على بؤر الإصابة، خاصة في المناطق الريفية والوحدات المبنية بالطوب اللبن، وتوفير المبيدات اللازمة مجاناً للفئات غير القادرة، مشيرا إلى أن أعمال المكافحة تتم تحت الإشراف المباشر لمهندسي الإدارات الزراعية بالمديريات.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن أنه تم خلال هذا العام معالجة نحو 3018 وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه تم إرسال لجان متابعة مستمرة لمحافظتي الأقصر وأسوان بمشاركة المحليات والمجتمع المدني، لإجراء حصر شامل للوحدات المستحقة للعلاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الزراعة على عدم صحة ما تردد مؤخراً حول تهدم منازل بسبب نشاط النمل الأبيض، موضحة أن حالات التصدع التي رُصدت تعود إلى تقادم الأبنية وتهالكها إنشائياً وليس بسبب الإصابة الحشرية.

وأوضحت الوزارة، أن النمل الأبيض ينشط عادة حول المباني الطينية بحثاً عن مادة "السليلوز"، مؤكداً أن الإصابات لا تشكل خطراً جسيماً في حال الإبلاغ الفوري عنها، حيث تمتلك الوزارة مخزوناً كافياً من المبيدات الفعالة للسيطرة على أي ظهور للحشرة فور اكتشافه.

