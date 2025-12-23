زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدرسة اسكر الابتدائية، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذي أوضح أن عدد فصول المدرسة يبلغ 6 فصول، بجانب فصل للتربية الفكرية، ويبلغ عدد الطلاب بها 173 طالبا وطالبة، و14 طالب تربية فكرية.

وأضاف أنه يتوافر ملحق فصل لذوي الهمم يلتحق به ١٥ طالبا وطالبة، كما تتوافر مكتبة ومعمل العلوم، ومعمل آخر للوسائط المتعددة.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على حضور إحدى الحصص الدراسية للصف الأول الابتدائي، حيث أعرب للطلاب عن سعادته للاستماع إلى الشرح الملقى عليهم حول فصول السنة، من إحدى الطالبات، وفي غضون ذلك استفسر من مدرسة الفصل حول نسب الحضور والغياب، ومدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية، كما طلب من إحدى الطالبات قراءة نص من كتاب اللغة العربية، حيث أشاد بها رئيس الوزراء وبنطقها السليم لحروف اللغة، وتمنى لها التوفيق.

وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي مكتبة المدرسة، حيث وقفت إحدى الطالبات لقراءة نص من أحد الكتب الدينية، وأشاد بمستواها، كما توقف أمام لوحة معلقة على حائط المدرسة توضح بعض النصائح والإرشادات للطلاب.

كما مر رئيس الوزراء على أحد فصول الصف الثاني الابتدائي، حيث قرأ أحد الطلاب نصا حول أهمية الرياضة، وشرحه وسرد مدى استفادته منه، وهو ما أثنى عليه رئيس الوزراء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أحد فصول حصة المجالات، واستمع لحصة موسيقي للصف الرابع الابتدائي، تم أجرى حوارًا أبويًا مع الطلبة.

وخلال تواجده بالمدرسة، زار رئيس الوزراء أحد معامل العلوم، حيث استمع لشرح مقدم من أحد طلاب الصف السادس الابتدائي، الذي شرح لزملائه قوانين انتقال الحرارة، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بقدرة الطالب على توضيح المعلومة بسهولة.

كما تفقد رئيس الوزراء فصل ذوي الهمم، مستمعًا إلى شرح قدمه أحد الطلاب لزملائه عن بعض العمليات الحسابية، مشيدًا به وبزملائه متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر