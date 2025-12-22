كتب- أحمد العش:

أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أن الفترة من عام 2013 وحتى 2017 شهدت أكبر موجة من النشاط الإرهابي في مصر.

وأشار قائد الجيش الثاني الميداني خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو ظهرت جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش الثاني قام بتنفيذ عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح، أن القوات المسلحة أحكمت الحصار على البؤر الإرهابية للحد من انتشار العناصر المسلحة، وأن العملية الشاملة في عام 2018 كانت مبنية على معلومات استخباراتية، ما مكن الجيش من السيطرة على معظم مناطق الإرهاب في شمال سيناء.

وأضاف عساف: "استهدفنا معظم قيادات العناصر الإرهابية وقطعنا الإمداد اللوجستي عنها، وفي عام 2022 تم القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، واستسلام بعض العناصر، وتدمير البنية التحتية للإرهابيين في المنطقة".

وتابع: "تم القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، حيث دُمّرت حوالي 7 آلاف عبوة ناسفة، وتم ضبط 19 ألف قطعة سلاح، وحوالي 500 ألف طلقة كانت بحوزة العناصر الإرهابية".

