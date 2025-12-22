بعد شائعة تسببه في سقوط منازل.. تعرف على النمل الأبيض وطرق الوقاية منه

كتب- أحمد العش:

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط العديد من المنازل في محافظة الأقصر نتيجة لإصابتها بما يعرف بحشرة النمل الأبيض، الأمر الذي نفته وزارة الزراعة في بيان رسمي جملة وتفصيلًا، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيله عن طريق الضغط هنا.





وبعد انتشار تلك الأنباء ارتفعت معدلات البحث والتساؤل عبر محركات البحث المختلفة عن ما هو النمل الأبيض، وهل من الممكن أن يتسبب في سقوط المنازل الخرسانية؟.. نظرًا لرغبتهم في حماية منازلهم من المخاطر المحتملة لتلك الحشرة الخطيرة.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإجابة على تلك التساؤلات وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس البحوث المتفرغ بقسم نخرات الأخشاب، وجاءت التفاصيل كالتالي:

وقال الدكتور ناجي ناشد عبدالملاك، رئيس البحوث المتفرغ بقسم نخرات الأخشاب، إن النمل الأبيض يعتبر من الحشرات الاجتماعية المعروفة، إلى جانب النحل والنمل العادي والدبابير، وهو يمثل الحشرة الرابعة ضمن هذه المجموعة.

وأضاف رئيس البحوث المتفرغ بقسم نخرات الأخشاب خلال لقائه ببرنامج "مراكز وأبحاث" على قناة مصر الزراعية، أن النمل الأبيض أصبح موجودًا بأعداد كبيرة حول العالم، إذ تم حصر آلاف الأنواع منه، ويوجد في مصر 6 أنواع، بعضها يعيش في التربة والآخر يتسلق مباشرة على الأخشاب.

وأوضح عبد الملاك أن أبرز مخاطر هذه الحشرة تتمثل في تدمير الثروة السليلوزية والخشبية، ما دفع الدول الكبرى مثل: أوغندا وكينيا وأستراليا والولايات المتحدة إلى إنشاء مراكز علمية متخصصة لمكافحتها.

وأشار إلى أن المحافظات الساحلية مثل: الإسكندرية والإسماعيلية تظهر بها أنواع تصيب الأخشاب الجافة، وهي موجودة أيضًا في الهند والكاريبي، وبدأت تنتشر نتيجة نقل الأخشاب المصابة عبر الموانئ، مضيفًا أن مناطق معينة بالإسكندرية، مثل: الجمرك والورديان والمنشية، شهدت ظهور الآفة قبل أن تنتشر في مناطق غرب المدينة.

وأوضح عبدالملاك، أن النمل الأبيض يفضل التربة الرملية أو الطينية الخفيفة، مؤكدًا على أهمية فحص التربة قبل البناء لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية.

ونصح الدكتور ناجي عبدالملاك، المواطنين الذين ينوون البناء في مناطق موبوءة بإزالة المخلفات الورقية والخشبية، وضغط التربة لإضعاف وصول الحشرة، ثم استخدام مواد عازلة ومبيدات قبل رفع المبنى عن الأرض بمسافة تتراوح بين 15 و20 سم، وقد تصل أحيانًا إلى نصف متر.

وشدد على ضرورة الفحص الدوري للأماكن الموبوءة للتخلص من أي بؤر جديدة للآفة، مشيرًا إلى أن النمل الأرضي منتشر في البحيرة وفي منطقة سموحة بالإسكندرية.

ونفى رئيس البحوث المتفرغ أن يؤثر النمل الأبيض على الخرسانات المسلحة، لكنه يبني أنابيب خلف طبقة الدهانات التي قد تنفصل مع مرور الوقت عن الحائط.

ويعتبر النمل الأبيض من الحشرات الصغيرة، التي لا يتجاوز طولها نصف بوصة أي ما يعادل 1.27 سنتيمتر، وتعيش هذه الحشرات في مستعمرات منظمة اجتماعيًا، إذ تختلف أحجام المستعمرات من مستعمرة صغيرة تضم ملكًا وملكة فقط، إلى مستعمرات كبيرة قد تحتوي على عشرات الآلاف أو حتى ملايين الأفراد، حسب النوع.

وهناك أكثر من 2000 نوع من النمل الأبيض حول العالم، حوالي 50 نوعًا منها موجودة في الولايات المتحدة، ويصنف نحو 20 نوعًا منها كآفات هيكلية قادرة على إلحاق أضرار بالممتلكات.

ويتغذى النمل الأبيض على الخشب بسبب احتوائه على السليلوز، وهو المكون الأساسي في الورق والكرتون والخشب، ورغم أن هذه العملية تلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي وإعادة تدوير المواد العضوية والحفاظ على خصوبة التربة، فإنها قد تتسبب في أضرار بالغة للمنازل.

أنواع النمل الأبيض الأكثر شيوعًا

- النمل الأبيض الأرضي (Subterranean termite): يعيش تحت الأرض ويعد من أكثر الأنواع ضررًا في الولايات المتحدة، ويصعب السيطرة عليه.

- النمل الأبيض الفورموزاني (Formosan termite): مسؤول عن أضرار تقدر بحوالي مليار دولار سنويًا في أمريكا.

- النمل الأبيض الخشبي الجاف (Drywood termite): أقل ضررًا مقارنة بالأنواع السابقة، لكنه لا يزال قادرًا على التسبب في أضرار كبيرة.

دورة حياة النمل الأبيض وسلوكه

تتمتع النمل الأبيض بدورة حياة طويلة نسبيًا، قد تتراوح بين سنتين و50 سنة، حسب النوع والفئة داخل المستعمرة، ويعيش معظم الأفراد أقل من سنة، بينما يمكن للملكة أن تعيش لعقود، وتستطيع وضع آلاف البيوض يوميًا.

وتنقسم المستعمرة إلى ملكة، وملك، وجنود، وعمال، إذ تكمن مهمة الملكة في التكاثر، بينما يقوم العمال بجمع الغذاء ورعاية الصغار والحفاظ على العش، ويكفل الجنود حماية المستعمرة من الحيوانات المفترسة مثل: النمل، وبعض العناكب، والطيور، وبعض الثدييات مثل: المستحثات.

كيف يبدو النمل الأبيض؟

رغم تنوع الأنواع، فإن النمل الأبيض يشترك في بعض السمات الشكلية المميزة:

1. أجسام بيضاء أو بنية فاتحة.

2. خصر عريض على عكس النمل الذي يتميز بخشونة نحيلة.

3. قرون استشعار مستقيمة، بينما تكون لدى النمل منحنية.

4. يمتلك 6 أرجل.

أضرار النمل الأبيض وكيفية اكتشافه

تؤثر إصابات النمل الأبيض على أكثر من 600,000 منزل في الولايات المتحدة سنويًا، مسببة أضرارًا تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، بما في ذلك تكاليف العلاج والإصلاح، وغالبًا ما يبقى النمل الأبيض مخفيًا، لذا قد يلاحظ المنزل تلفًا كبيرًا قبل اكتشاف الإصابة.

أهم علامات الإصابة بالنمل الأبيض

• تقوس أو تقشر ألواح الأرضية.

• مظهر مموج أو متعدد الطبقات للخشب المتضرر.

• أصوات جوفاء عند طرق الجدران.

• ظهور أسراب من النمل الأبيض الطائر.

• وجود نمل أبيض ميت أو أجزائه.

طريقة الوقاية من النمل الأبيض

ومن الإجراءات الوقائية المهمة للوقاية من النمل الأبيض القيام بما يلي:

• إزالة مصادر الغذاء المحتملة.

• معالجة مشكلات الرطوبة داخل المنزل وحوله.

• إجراء فحوصات سنوية للكشف المبكر عن الإصابة.

