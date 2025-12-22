شيخ الأزهر: مصطلح حل الدولتين مجرد مناورات دولية

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن القضية الفلسطينية قضية واضحة ولا تقبل التأويل، مشيرًا إلى أن الظلم والاعتداء الواقع على الشعب الفلسطيني بلغ حدًا خطيرًا على كل المستويات الإنسانية والدينية والأخلاقية، خاصة مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من سفك للدماء وقتل للأطفال، قائلًا: «لا يترك هذا الوضع لأي شخص خيارًا سوى أن يكون ضد هذه الجرائم أو مشاركًا فيها».

وأوضح شيخ الأزهر أن العدوان الأخير على غزة لا يمكن وصفه بالحرب، بل بالإبادة، مشيرًا إلى أن آلة الدعاية الإعلامية حاولت تزييف الحقائق، لكن الصورة الحقيقية للجرائم ضد الإنسانية ظهرت في الميادين الغربية التي شهدت احتجاجات شعبية لإدانة المجازر، مؤكّدًا أن هذا الانحياز الشعبي يدل على وعي العالم بحقوق الإنسان.

ووجه الإمام الأكبر تحية خاصة لعمال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل السفن بالأسلحة الموجهة ضد المدنيين في غزة، واصفًا موقفهم بأنه دليل على الإنسانية والضمير الحي للشعب الإيطالي.

وتساءل الطيب عن جدوى مصطلح «حل الدولتين» الذي يطرح منذ أكثر من ربع قرن دون إرادة دولية حقيقية لتنفيذه، معتبرًا أن كثيرًا من السياسات الدولية ما هي إلا مناورات وليس بداية حقيقية لحل عادل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، لـ أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا تقديره لجهوده في نشر السلام وترسيخ قيم التعايش الإيجابي حول العالم، مشددًا على موقف إيطاليا الثابت بضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأولوية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة لتلبية احتياجاتهم الملحّة من الغذاء والدواء.

