شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية، والزراعة توضح حقيقة انتشار النمل الأبيض في الأقصر، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يتوقع زيادة أسعار الكهرباء في مصر قريبًا، ووزير السياحة يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن المتحف المصري بالتحرير.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الإسكندرية.

بيان عاجل من الزراعة بشأن حقيقة تسبب النمل الأبيض في انهيار منازل بالأقصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بالأقصر.

توجيه مهم من مدبولي بشأن الفرص الاستثمارية في البترول والتعدين بمنطقة المثلث الذهبي.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجى ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

تسيير قافلة مساعدات ضخمة لإغاثة أهالي غزة بـ350 طن مساعدات.. صور

أعلن صندوق تحيا مصر، عن تسيير قافلة مساعدات لإغاثة أهل غزة، تشمل أكثر من 350 طن من الدعم الغذائي والاحتياجات الملحة، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وزير السياحة لمصراوي: المتحف المصري بالتحرير فقد 40% من زواره

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير تأثرت أعداد زواره بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

محافظ القاهرة: غرامات تصل لـ100 ألف جنيه على سيارات إلقاء "الردش"

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لمتابعة أعمال الهيئة، وبحث سبل تطويرها.

"الأعلى للإعلام" و"الملكية الفكرية" يبحثان حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الثاني مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لمتابعة خطوات التعاون المشترك وتعزيز آليات حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وصون حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تواجه تحديات في تطبيق سياسات الطاقة على الأرض دون أن تؤثر سلبًا على المواطنين والمستهلكين.

بينها علاج للسرطان.. تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

تستعد شركة أكتا للنقل الجماعي، لبدء تحصيل رسوم مقابل خدمة النقل التي توفرها عبر أتوبيساتها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

إلزام جميع المحلات في القاهرة بوضع صناديق قمامة.. و5 آلاف جنيه غرامة للمخالفين

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام المحلات أيًا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن 240 لترًا أمام كل محل مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك.

