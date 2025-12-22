التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا تركيًا رفيع المستوى، برئاسة فاروق أورتشيليك، نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجالات العمل والتشغيل والتفتيش العمالي وتبادل الخبرات الفنية.

ورحب الوزير، بحسب بيان العمل، الاثنين، بالوفد التركي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحرص وزارة العمل على تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا، وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، خاصة في مجالات سياسات التشغيل، وتطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنقل الأيدي العاملة، وبناء القدرات.

واستعرض الجانبان، مستجدات التعاون القائم في ضوء اتفاق التعاون المشترك، وزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة، وما أسفرت عنه من خطوات عملية،من ضمنها عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بالقاهرة،وتوقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حيث تستهدف تبادل الخبرات في مجالات التشغيل بالداخل والخارج، ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، وتفتيش العمل، والعلاقات الدولية وتنقل الأيدي العاملة، وذلك بما يعكس الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ونقل نائب الوزير التركي، على هامش اللقاء، تحيات وزير العمل التركي للوزير محمد جبران، جحيث وجّه له الدعوة؛ للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات لعام 2026، والمقرر عقدها في شهر أبريل 2026 بمدينة إسطنبول، تحت شعار "إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال"، في إطار تعزيز الحوار الدولي حول سياسات تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه من خطوات عملية، بما يسهم في دعم سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل.

