إعلان

استدعاء الغباوة.. محمود سعد يكشف حيله لمواجهة مشاعر الحزن والضيق

كتب : مصراوي

12:26 م 22/12/2025

الإعلامي محمود سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدَّث الإعلامي محمود سعد، عن تجربته الشخصية مع مشاعر الضيق والملل، موضحًا أنه أحيانًا يشعر بالحزن دون أن يعرف سبب ذلك بالضبط.

وأوضح سعد، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه في بعض الأحيان يكتشف أن سبب ضيقه يعود إلى حزنه من شخص ما، أو شعوره بالفشل في تنفيذ أمر كان يريد القيام به، أو شعوره بعدم الرضا عن عمل قام به؛ مثل: تصوير حلقة أو إنجاز مهمة معينة لم تكن بمستوى توقعاته.

وأضاف الإعلامي أنه عادةً يحاول معالجة هذه المشاعر بطريقة عملية؛ مثل التواصل مع الشخص الذي أزعجه، أو محاولة حل المشكلة التي لم يستطع إنجازها، أو شغل نفسه بشيء آخر إذا لم يكن هناك حل متاح.

وأكد الإعلامي محمود سعد أن جزءًا من شخصيته يتضمن أحيانًا ما وصفه بـ"استدعاء الغباوة"؛ أي القيام بأفعال بسيطة وغير مهمة للتخفيف عن نفسه، وأنه يعتبر ذلك جزءًا طبيعيًّا من تعامله مع الضيق، مؤكدًا أن الأمور التي يمكن حلها، يحاول إصلاحها، أما ما لا يمكن حله فيتركه ويترك الأمور تجري على طبيعتها.

وأشار سعد إلى أن التعامل مع الحياة أصبح أبسط مع تقدم العمر؛ إذ يقل الضغط على النفس بسبب التفاعل المستمر، وأن كل مرحلة عمرية لها ظروفها وتفاصيلها؛ ما يجعل التعامل مع الضيق أكثر هدوءًا ووعيًا.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود سعد مشاعر الحزن والضيق الضغط على النفس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة