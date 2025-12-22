استدعاء الغباوة.. محمود سعد يكشف حيله لمواجهة مشاعر الحزن والضيق

تحدَّث الإعلامي محمود سعد، عن تجربته الشخصية مع مشاعر الضيق والملل، موضحًا أنه أحيانًا يشعر بالحزن دون أن يعرف سبب ذلك بالضبط.

وأوضح سعد، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه في بعض الأحيان يكتشف أن سبب ضيقه يعود إلى حزنه من شخص ما، أو شعوره بالفشل في تنفيذ أمر كان يريد القيام به، أو شعوره بعدم الرضا عن عمل قام به؛ مثل: تصوير حلقة أو إنجاز مهمة معينة لم تكن بمستوى توقعاته.

وأضاف الإعلامي أنه عادةً يحاول معالجة هذه المشاعر بطريقة عملية؛ مثل التواصل مع الشخص الذي أزعجه، أو محاولة حل المشكلة التي لم يستطع إنجازها، أو شغل نفسه بشيء آخر إذا لم يكن هناك حل متاح.

وأكد الإعلامي محمود سعد أن جزءًا من شخصيته يتضمن أحيانًا ما وصفه بـ"استدعاء الغباوة"؛ أي القيام بأفعال بسيطة وغير مهمة للتخفيف عن نفسه، وأنه يعتبر ذلك جزءًا طبيعيًّا من تعامله مع الضيق، مؤكدًا أن الأمور التي يمكن حلها، يحاول إصلاحها، أما ما لا يمكن حله فيتركه ويترك الأمور تجري على طبيعتها.

وأشار سعد إلى أن التعامل مع الحياة أصبح أبسط مع تقدم العمر؛ إذ يقل الضغط على النفس بسبب التفاعل المستمر، وأن كل مرحلة عمرية لها ظروفها وتفاصيلها؛ ما يجعل التعامل مع الضيق أكثر هدوءًا ووعيًا.

