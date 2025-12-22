كتب- حسن مرسي:



كشف المفكر السياسي عماد الدين أديب عن الأجندة الحقيقية لرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، موضحًا أنها تتجاوز مجرد لقاء مع دونالد ترامب.

وقال أديب خلال حواره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر": "هو مسافر أساسًا ليصلح العلاقة مع ابنه يائير بعد مشاجرة عنيفة، وليس فقط لمقابلة ترامب".

وأضاف أديب أن نتنياهو رغم ذلك لن يتمكن من زيارة أمريكا دون لقاء الرئيس الأمريكي، لأن ذلك "سيُفسر على أنه تجاهل"، مشيرًا إلى أن .

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتاج أيضًا للتشاور مع ترامب بشأن الضغوط الداخلية التي يتعرض لها والخطط العسكرية المستقبلية، قائلاً: "يتعرض لضغوط بين سمورتش وبين غفير لأن يُجري ضربًا ثانيًا ويُصفى حماس".

وأشار إلى أن لقاءات التسوية السياسية الحقيقية ستتحول من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب الخاص "ميريلاجو"، مؤكدًا أن "ميريلاجو سيصبح البوابة الخلفية السياسية وليس البيت الأبيض للقاءات الخاصة والتسويات والصفقات خلال 2026".

ولفت أديب إلى أن هذا اللقاء سيكشف ادعاءات ترامب السابقة بحل أزمة غزة، مصيفًا: "سينكشف ادعاء ترامب بأنه حل غزة... والاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي تعثر بسبب الشروط الإسرائيلية الصعبة".

وأكد أن الملف اللبناني يظل متوترًا حيث تضغط إسرائيل وأمريكا لتحويل الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله.