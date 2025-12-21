كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بزيارة المحكمة الدستورية العليا مؤكدة على أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون والتكامل بين المؤسسات الدستورية والوطنية في دعم قضايا الطفولة والأمومة وتعزيز حماية حقوق الأطفال في إطار الدستور وسيادة القانون.

من جانبه أشاد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال حماية حقوق الطفل ودعم قضايا الطفولة والأمومة مؤكدا أن ما يقدمه المجلس يعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمقر المحكمة الدستورية العليا وكان في استقبالها المستشار / بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وحضر اللقاء عضوات وأعضاء مجلس إدارة المجلس الدكتورة / غادة الدري والدكتور / كرم ملاك والدكتور / عبداللطيف صبحي والدكتورة / مي زين الدين والدكتور / وائل عبدالرازق الأمين العام للمجلس والمستشار / محمد سيد عبدالعظيم المستشار القانوني للمجلس والمستشار / طارق عبدالجود شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارة / فاطمة محمد الرزاز نائب رئيس المحكمة والمستشارة / شيرين حافظ رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والمستشار / محمد فرج الدري عضو هيئة المفوضين.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أن المجلس يُعد الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال ويعمل وفق اختصاصاته الدستورية والقانونية على التنسيق بين الجهات المعنية ورسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالطفولة والأمومة.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن منظومة نجدة الطفل تعمل من خلال خط نجدة الطفل (16000) على مدار الساعة ، لتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف أو الإهمال أو الإساءة للأطفال والتعامل معها وفق آليات واضحة للتدخل والتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الطفل من أي تهديد قد يواجهه، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي مع مراعاة السرية ومصلحة الطفل الفضلى بالتنسيق مع لجان ووحدات الحماية العامة والفرعية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يولي اهتمامًا خاصا بتعزيز منظومة الحماية المتكاملة للأطفال من خلال برامج الوقاية، والتدخل المبكر إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، بما يضمن تنشئة آمنة وسليمة للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية وأن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس تعد إحدى الركائز الأساسية في حماية حقوق الأطفال وتمثل خط الدفاع الأول للتدخل السريع في حالات تعرض الأطفال للخطر.

كما أعرب المستشار / بولس فهمي عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت له الاطلاع عن قرب على طبيعة الدور الذي يقوم به المجلس وبرامجه المختلفة، مؤكدا أنه كمواطن مصري قبل أي صفة رسمية يرى أن دور المجلس يعد من أهم الأدوار على الساحة الوطنية نظرا لتعامله المباشر مع الأطفال وحمايته للفئات الأكثر احتياجا للرعاية والحماية وأن هذه الجهود تمثل توجها وطنيا واعيا نحو الوقاية المبكرة من المشكلات الاجتماعية بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها بعد وقوعها

وأكد المستشار بولس فهمي أن وجود منظومة وطنية متكاملة مثل خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ يعكس التزام الدولة العملي بحماية حقوق الأطفال ويجسد النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مشددا على أهمية دعم هذه المنظومة واستمرار تطويرها لضمان وصول الحماية إلى كل طفل علي مستوي الجمهورية.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع بين الدكتورة / سحر السنباطي رئيسة المجلس والمستشار / بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا.