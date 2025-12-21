استشاري تغذية: ملصقات الأغذية "براءة ذمة" للشركات وليست مجرد معلومات

كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، خبايا ما نأكله، وكيف نربي أطفالنا على ثقافة الانتقاء بدلاً من سياسة الحرمان.

وأكد "فهمي"، خلال لقائه عبر فضائية cbc Sofra، أن المنع ليس حلًا، بل التعود هو الأساس، وشبه إدمان الوجبات السريعة والمشروبات الغازية بإدمان التدخين، حيث تبدأ القصة بتعود الحواس، معقبًا: "ابني لا يطلب الوجبات السريعة ليس لأنني أمنعه، بل لأن لديه قناعة داخلية بأنها غير صحية، التوعية تجعل الطفل رقيباً على نفسه حتى أمام ضغط الأقران".

وفجر الدكتور عماد الدين فهمي مفاجأة من العيار الثقيل حول ما سماه بـ"الملصقات التحذيرية"، محذرًا من أن أي منتج مغلف يحمل قائمة مكونات هو في الحقيقة براءة ذمة من الشركة وليس مجرد معلومات.

وأشار إلى أن الإدارات الصحية العالمية مثل الإدارة الأمريكية بدأت تُحذر من أن الألوان الحمراء في الحلوى ومستحضرات التجميل مسرطنة، كاشفًا عن أن لكل لون غطاء مدلولًا دوليًا، تمامًا مثل الأرقام الموجودة على ستيكر الفاكهة، موضحًا أن الأرقام الصغيرة على الفاكهة تُخبرك إن كانت أورجانيك أو مُعدلة وراثيًا؛ فالثمرة الجميلة والمغرية قد تكون سمًا قاتلًا مشفرًا بأرقام لا نقرأها، بينما الثمرة الأقل جمالًا قد تكون هي الأصح والأغلى ثمنًا.

ودعا إلى ضرورة امتلاك ثقافة القراءة، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى تاريخ الصلاحية أو السعر، بل الغوص في تفاصيل المكونات التي قد تشكل فارقًا بين الصحة والمرض.