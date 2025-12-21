إعلان

صرف دفعة جديدة من مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء البيطريين

كتب- أحمد العش:

07:24 م 21/12/2025

الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، وبالتعاون مع مدير صندوق التكافل الاجتماعي الدكتور الحسيني عوض، وأمين الصندوق الدكتور يوسف العبد، اليوم الأحد، صرف دفعة جديدة من المستحقات المالية للأطباء البيطريين الأعضاء بصندوق التكافل الاجتماعي.

يأتي ذلك في خطوة رائدة تعكس توجه النقابة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإدارية، إذ تم وللمرة الأولى تحويل المستحقات المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية للأعضاء المستحقين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأعضائها، ومواكبة التطور التكنولوجي في إدارة الموارد والخدمات النقابية.

صندوق التكافل الاجتماعي الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين مجدي حسن

