تداول 23 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30350 طنًا، تشمل: 13200 طن يوريا، 2660 طن مولاس، 900 طن حديد، 2400 طن علف بنجر، و11190 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66069 طنًا، تشمل: 3500 طن حديد، 1046 طن خشب زان، 795 طن أبلاكاش، 17983 طن خردة، 26886 طن ذرة، 2500 طن كسب عباد، و13359 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 418 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1893 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 101069 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 71589 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4575 حركة.

