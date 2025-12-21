أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يسير على مسار تصحيحي، مشيرًا إلى تحسن واضح في أهم المؤشرات المالية.

وقال حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "كل المؤشرات الاقتصادية بتقول إن حجم التضخم قل، وحجم النمو في الاقتصاد زاد، وأزمة النقد الأجنبي قلت حدتها، ولكن هذه المؤشرات ليست مجرد آراء، بل حقائق مدعومة بالأرقام".

وأشار حسب الله أن هذه التحسينات "لم تصل بعد إلى المواطن العادي"، موضحًا أن الحديث عن هذه الإنجازات اقتصر حتى الآن على النخب والغرف المغلقة، بينما ظل المواطن البسيط ينتظر انعكاس هذه الأرقام على دخله وقدرته الشرائية وفرص العمل وجودة الخدمات العامة.

وأضاف أن الحكومة الحالية واجهت الأزمات الأخيرة بأسلوب "تقليدي"، واعتمدت على منطق أن الظروف الخارجية صعبة.

وأكد أنه كان بالإمكان تقديم حلول وبدائل أكثر ابتكارًا، قائلًا: "كان من الممكن أن يكون التعامل بشكل أفضل... ما كانتش إدارتها جيدة للأزمة بالتأكيد".

وشدد المتحدث السابق لمجلس النواب على أن التطلع لتغيير الحكومة ليس مجرد نقد، بل هو دعوة لتطوير الأداء واستحداث رؤية جديدة.

وشدد على ضرورة أن تضع أي حكومة قادمة المواطن وهمومه في صلب أولوياتها، وتعطي ملفات مثل الأجور والخدمات الصحية والعلاج الأولوية التي تستحقها، حتى يشعر المواطن حقيقةً بالتحسن الذي تتحدث عنه الأرقام.