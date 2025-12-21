انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، طريقة التفكير في التغيير الإداري في مصر، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن "خصوصية التجربة المصرية في التغيير" على مدى عقود أصبح عائقًا.

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" "إحنا من حوالي 70 - 80 سنة بنتكلم عن ثقافة وخصوصية التجربة المصرية، مع إن التغيير والتناوب ماشي في العالم كله".

ودعا الجلاد إلى النظر لما تفعله الدول الأخرى في عمليات التناوب والتجديد الإداري، وتساءل: "هو هيحصل إيه في الدنيا لما حكومة كاملة كده تتغير وتيجي حكومة تانية تجرب؟".

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على أن مصر "دولة مش فكرة"، وأن التغيير الحكومي الشامل ليس أمرًا مستحيلاً.

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن "من حق رئيس الحكومة اللي هُيسأل قدام البرلمان والشعب يختار حكومته ويختار التوجهات الاقتصادية"، مؤكدًا أن هذا هو "نص الدستور".

وأضاف الجلاد أن "الدستور المصري الحالي بتعديلاته قادر على إصلاح الأحوال في مصر.. ولكن المشكلة في التطبيق".

في المقابل، ركز الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق لمجلس النواب، على المواصفات العملية والميدانية لرئيس الوزراء القادم.

وطرح رؤيته: "نحتاج رئيس وزراء يكون مارس واشتبك مع المشاكل اللي موجودة"، في ملفات شائكة مثل التعليم والصحة والصناعة التي تحتاج تطويرًا ودعمًا كبيرًا.

وأكد حسب الله أن الاختيار يجب أن يكون "من جوه الحكومة"، لكي لديه رؤية وفهم لتطلعات القيادة السياسية والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وقوية.



وأكد الدكتور حسب الله أنه "مش ضد التغيير"، لكنه مع الموازنة بين التجديد وضمان الاستقرار والاستمرارية في معالجة الملفات الملحة.