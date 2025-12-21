أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تمضي قدماً على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدف الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.

وأشار البهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتوسعة الموانئ خلال الفترة الماضية تشكل قاعدة صلدة لتحقيق هذه القفزة التصديرية.

وأضاف البهي أن توفر الطاقة بوفرة بعد معالجة مشاكل النقص التي عانت منها المصانع سابقًا، يعد أحد الركائز الأساسية التي تخدم الصناعة بشكل مباشر.

وتابع: "المصانع كانت بتشتغل بطاقة لا تزيد عن 20%... وكل المشاكل دي اتحلت"، مؤكدًا أن هذا التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج يخلق فائضًا من السلع يحتاج إلى الترويج في الأسواق الخارجية.

وأكد عضو اتحاد الصناعات على أن زيادة الصادرات تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على استقرار سعر العملة، وبالتالي على أسعار المنتجات الأساسية وحياة المواطن البسيط.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف أصبح ممكنًا بعد أن أصبح الوضع اللوجستي والبنية التحتية جاهزين تمامًا لهذه الطفرة.

وأشار البهي إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بعمل مكثف وتنسيق كبير بين المجموعة الاقتصادية لدفع عجلة الإصلاح.

وأضاف أن هذا يشمل الإصلاحات التشريعية وتقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للصناعة، مما يخلق بيئة مواتية لتحقيق النمو المستهدف.