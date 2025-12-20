إعلان

مدير إدارة التجنيد والتعبئة: التحول الرقمي اختصر مشوار التجنيد من 4 زيارات إلى زيارة واحدة

كتب : حسن مرسي

11:38 م 20/12/2025

اللواء أحمد مصطفى صادق

أكد اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر شبكة واسعة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعمل من خلال تسع مناطق تجنيد رئيسية و27 قسمًا وأكثر من 400 مكتب في المحافظات.

وأشار صادق، خلال جواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إلى أن الهدف من هذا الانتشار هو تقريب الخدمة من المواطنين في أماكن إقامتهم.

وأضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة أن رحلة التجنيد تبدأ بإعلان السيد القائد العام للقوات المسلحة عن مواليد السنة المطلوبة، ويتم الإعلان عبر جميع الوسائل المرئية والمسموعة. وتابع قائلًا إن الإدارة قامت بتحويل العملية بالكامل تقريبًا إلى نظام إلكتروني لتيسير الأمر على الشباب وأولياء الأمور.

وأوضح اللواء مصطفى صادق أن الشاب يمكنه الآن معرفة كافة الأوراق المطلوبة منه، والتحقق من مرحلته التجنيدية، وحتى تحديد موعد الكشف الطبي الخاص به، جميعها خدمات إلكترونية من خلال موقع الإدارة الإلكتروني وهو في منزله.

وأكد أن هذا النظام وفر كثيرًا من الوقت والجهد، قائلًا: "التجنيد كان بياخد مننا أربع مشاوير... كل الكلام ده دلوقتي مش موجود".

وتابع مدير التجنيد والتعبئة أنه عند حضور الشاب للمنطقة في الموعد المحدد، تتم دراسة أوراقه في غضون نصف ساعة فقط.

وخلال هذه المادة القصيرة، يتم تحديد ما إذا كان سيبدأ إجراءات الكشف الطبي، أو إذا كان يستحق إعفاءً مؤقتًا أو نهائيًا طبقًا للأوراق المقدمة والقانون.

اللواء أحمد مصطفى صادق إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة تامر أمين القائد العام للقوات المسلحة

