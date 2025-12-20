"نقابة الصيادلة": أدوية البرد والأمراض المزمنة متوفرة بالصيدليات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن أدوية علاج البرد موجودة ومتوفرة في السوق ولا يوجد بها أي نقص، موضحًا أن "فيتامين سي" المحلي غير متوفر في بعض الأماكن بسبب عدم إقبال المواطنين عليه واقبالهم على شراء الدواء المستورد من نفس النوع.

ونوه محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن سعر "فيتامين سي" أصبح حر ولهذا غير صحيح تخزينه تمهيدًا لرفع سعره، مشددًا على أن الدواء المحلي لا يختلف عن المستورد، وليس هناك فرق في جودة الأدوية بين المحلي والمستورد، حيث إن لهما نفس المواصفات في الصناعة.

وتابع: "نفسي كاميرات الإعلام المصري يصور المصانع المصرية والوقوف على جودة الأدوية، وخطوات الإنتاج واحدة بين انتاج الأدوية المستوردة والمحلي، يوجد مسطرة عالمية لتصنيع الأدوية بالعالم أجمع ولا يمكن التلاعب بها"، منوهًا بأن مصانع الأدوية المصرية على أعلى مستوى ولا تختلف عن العالمية.

وشدد محفوظ رمزي، على أن فيتامينات تقوية المناعة بموسم الأنفلونزا موجودة بالصيدليات ومتوفرة من أكثر من شركة، موضحًا أن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة بشكل كامل في الصيدليات والمستشفيات الحكومية.