شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي.

إعادة بث مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولى الإثنين المقبل

يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق.

"البيطريين": تسهيلات جديدة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة ودعم خاص للخريجين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، حرصها على دعم خريجي دفعة 2024 ودفعة 2025، وتفهمها الكامل للتساؤلات والمخاوف المتعلقة بتجديد ترخيص مزاولة المهنة، واشتراط الحصول على 250 نقطة من نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) خلال خمس سنوات من التخرج.

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

مقبرة تحتمس الثاني بالأقصر ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025

احتلت مقبرة الملك تحتمس الثاني مكانة بارزة ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025، وفقًا لما أعلنته مجلة الآثار الأمريكية Archaeology، التي اختارت هذا الكشف، الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار في فبراير الماضي، ليكون ضمن أبرز 10 اكتشافات أثرية على مستوى العالم خلال 2025.

وزير التموين يقرر غلق مصنع مخالف لتعبئة البوتاجاز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تعاملت وبكل جدية منذ اللحظة الأولى في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منسوبة لعدد من العاملين بأحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز (مصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات السائلة - جازفيل) بمنطقة أبو رواش محافظة الجيزة، والتي تضمنت مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بنقص أوزان بعض الأسطوانات.

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة والاتفاق الملزم

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

أعلن الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوي سيحدث غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر بالنسبة لنصف الكرة الشمالي.

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. 190 فرصة عمل لأبناء هذه المحافظة

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس، توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركة سكاي لوجستيك (SKY Logistics)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وربط الشباب بسوق العمل.

