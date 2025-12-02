هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد

أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن "أرقام الدراسات حول انتشار المرض النفسي في مصر، التي تشير إلى أن 25% من المصريين يعانون من مرض نفسي، مهما كانت دقيقة، فإنها غير دقيقة؛ لأن أعراض المرض النفسي هي نفس أعراض الحياة تقريبًا".

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال مجاهد: "المرض النفسي شأنه شأن المرض العضوي، هل تستطيع أن تقول أن 25% من المصريين يعانون من مرض عضوي معين؟"، مؤكدًا أن هذه الدراسات إعلامية أكثر منها صحية.

وأضاف مجاهد: "عندنا في الأمراض النفسية ما هو أشبه بدور البرد، عندما تقول لأحد الأشخاص: هل عمرك تعبت؟ يقول لك: عمري ما تعبت، يعني عمرك ما جالك دور برد مثلاً؟!"، مشيرًا إلى أن اضطراب القلق العام شأنه شأن البرد مثلاً، "ما فيش حد ما عداش عليه".

وأكد مجاهد أن الأمراض النفسية شائعة جدًا، ولكن نسبة ما يُشخَّص منها مقارنة بما هو موجود ضئيلة، مشيرًا إلى أن النسبة مجهولة؛ لأنها لم تُشخَّص بعد، بسبب أن ثقافة التوجه للطبيب النفسي في مصر الحقيقة تعد "وصمة عار".

ولفت مجاهد إلى أن هناك شريحة مجتمعية في مصر تجاوزت هذا المفهوم الشائع، بل قد تذهب إلى الطبيب النفسي أكثر من اللازم، مشددًا على أن الأمراض العضوية تُشخَّص أسهل؛ لأن الطبيب البشري في مختلف التخصصات متوفر أكثر من الطبيب النفسي.

وكان الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، قد حلَّ ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.